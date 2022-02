Switch 2? Nintendo suggerisce retrocompatibilità per la prossima console

Nintendo ha tenuto la sua ultima conferenze call con gli investitori per discutere dell'ultimo trimestre. In una sessione di domande e risposte durante la conferenza, a Nintendo è stato chiesto di un successore di Nintendo Switch.

Nintendo ha annunciato che Nintendo Switch è ora la sua console domestica più venduta di sempre con 103 milioni di copie vendute. Switch ha ora superato le vendite di Nintendo Wii e non sembra che rallenterà presto. Nintendo ha anche annunciato che 98 milioni di persone hanno giocato su una console Nintendo Switch l'anno scorso.

Alla domanda su come la società avrebbe mantenuto quei 98 milioni di giocatori per la sua prossima console, la società ha risposto: "Nel sesto anno di Switch in cui stiamo mantenendo lo slancio, stiamo esaminando come espandere e far crescere questi 100 milioni di utenti, pensando a dispositivi di nuova generazione". Se Nintendo ha in programma di "espandere e far crescere" gli utenti attuali con Nintendo Switch 2, sembra proprio che la retrocompatibilità sia uno dei punti focali.

Nintendo ha tradizionalmente supportato la retrocompatibilità in modo coerente su tutte le sue piattaforme. Wii supporta giochi Gamecube, Wii U supporta giochi Wii e 3DS ha la retrocompatibilità con i giochi DS. Tuttavia, a causa del drastico cambiamento nel fattore di forma, Nintendo Switch non era retrocompatibile con nessuna precedente console Nintendo.

