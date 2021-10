Nintendo Switch 2 nelle mani già di diversi sviluppatori che hanno ricevuto il dev-kit in nuovi rumor

L'unica cosa che si può dire con certezza sul futuro di Nintendo Switch è che dalla società non arriva mai nemmeno un suggerimento, almeno fino al giorno in cui qualcosa verrà annunciato ufficialmente. Da tempo si vocifera di uno "Switch Pro" più potente, così come gli sviluppatori che lavorano con i dev-kit, notizia che è emersa il mese scorso ma che in seguito Nintendo ha categoricamente negato.

Ora, ulteriori voci insistono sul fatto che le storie sui dev-kit 4K sono vere, dichiarando che sono kit per una nuovissima console che potrebbe chiamarsi Switch 2 o Switch 4K e non si tratta quindi di un solo un semplice aggiornamento. A confermare il tutto è il leaker NateDrake che già in passato aveva svelato l'arrivo dei giochi N64 in un abbonamento a parte su Nintendo Switch Online.

Come vi abbiamo riportato già in una precedente notizia, l'insider afferma che è in sviluppo una nuova console, Nintendo Switch 2 per l'appunto, che dovrebbe arrivare entro il 2022 o 2023. Oltre a questo dichiara che già diversi sviluppatori hanno ricevuto i dev-kit di questa console e che starebbero già lavorando ad una serie di esclusive.

Per adesso si tratta di semplici rumor e non ci resta che attendere da Nintendo notizie ufficiali per questa console next-gen.

Fonte: ResetEra