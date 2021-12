Nintendo Switch riceve l'aggiornamento di sistema 13.2.0

Dopo alcuni aggiornamenti firmware piuttosto entusiasmanti, come il supporto Bluetooth Audio, gli aggiornamenti della dock e il lancio del livello "Expansion Pack" per Nintendo Switch Online, il system update 13.2.0 di Switch si concentra sui miglioramenti della stabilità e sul miglioramento dell'esperienza utente complessiva.

Le note complete della patch, per gentile concessione della pagina di supporto ufficiale di Nintendo, affermano che l'aggiornamento introduce "miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente".

Il dataminer di Nintendo OatlmealDome ha rivelato alcune informazioni aggiuntive sui possibili cambiamenti. In un tweet afferma che sono state apportate modifiche al componente "nim" (responsabile della comunicazione con i server) e alle notifiche.

Inoltre, "sembra che Nintendo abbia aggiunto il supporto per CADPA, un nuovo sistema di classificazione cinese, alla schermata di avvio del software (la schermata nera con i loghi Nintendo e Switch) per i giochi della regione cinese. L'icona di valutazione apparirà nell'angolo in basso a sinistra".

[Nintendo Switch Firmware 13.2.0]



It seems that Nintendo added support for CADPA, a new Chinese rating system, to the software startup screen (the black screen w/ Nintendo and Switch logos) for Chinese-region games. The rating icon will appear in the lower left corner. pic.twitter.com/r4Xqkxmmkv — OatmealDome (@OatmealDome) December 1, 2021

[Nintendo Switch System Update]



Version 13.2.0 is out. Official patch notes state ?stability?.



The ?nim? component (responsible for communicating with N servers among other things) and the overlay applet (shows notifications in top left) were updated.



Probably just bug fixes. https://t.co/t3hR4p6mJS — OatmealDome (@OatmealDome) December 1, 2021

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Nintendo Switch ha registrato la settimana di maggior successo di tutti i tempi in UK grazie al Black Friday.

