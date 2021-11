Nintendo Switch, l'azienda produrrà il 20% in meno di console a causa della carenza di componenti

Il quotidiano Nikkei Asia, come condiviso dall'analista Daniel Ahmad su Twitter, riporta che circa 24 milioni di console Switch saranno prodotte entro la fine dell'anno fiscale dall'azienda giapponese, ovvero fino al 31 marzo 2022, invece dei 30 milioni previsti.

La produzione, rallentata a causa della carenza di semiconduttori e altri componenti, riguarda sia la console Nintendo Switch originale, Switch Lite che il recente Switch Oled (uscito l'8 ottobre). Un portavoce di Nintendo ha riconosciuto che la produzione è stata colpita da carenze di componenti: "Stiamo valutando il loro impatto sulla nostra produzione".

Lo stesso presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha affermato che la società non è stata in grado di produrre tutte le console che voleva e che c'era ancora incertezza sulla produzione. Ricordiamo che secondo alcune stime di diversi produttori, la carenza di semiconduttori continuerà anche per il 2022.

Nikkei reporting that Nintendo Switch production for the fiscal year will be around 24m, which is 20% less than originally planned, due to the global shortage of semiconductors. https://t.co/n0swnR9pSm — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 2, 2021

Nintendo ha venduto più di 89 milioni di unità di Switch da quando ha lanciato la console nel 2017.