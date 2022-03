Nintendo Switch riceve finalmente le cartelle

Nintendo Switch ha aggiunto la possibilità di archiviare i giochi in cartelle chiamate gruppi.

La funzionalità a lungo richiesta migliora i metodi piuttosto basilari di Switch per trovare giochi e altri contenuti.

L'aggiornamento 14.0.0 del software di sistema di Nintendo Switch, ora disponibile, consente di creare fino a 100 gruppi, ognuno dei quali può contenere fino a 200 titoli.

Questo metodo di organizzazione dei titoli consente di taggare i giochi in più gruppi, così potreste avere Mario Kart 8 Deluxe sia in un gruppo "Mario" che in un gruppo "Party games".

Purtroppo, non è possibile creare gruppi all'interno dei gruppi stessi.

L'aggiornamento 14.0.0 di Nintendo Switch ha anche ottimizzato le impostazioni audio Bluetooth della console, in modo da poter regolare il volume tramite Switch o il dispositivo stesso. Anche il volume massimo per alcuni dispositivi è stato aumentato.

Fonte: Eurogamer.net.