Nintendo Switch è la console più venduta a novembre negli USA con oltre 1 milione di unità

Secondo un rapporto di Business Wire, Nintendo Switch è la console più venduta in Nord America a novembre 2021. Nintendo Switch è rimasta la console più venduta in Nord America per un totale di 35 su 36 mesi consecutivi. Inoltre, la console ha venduto oltre 1 milione di unità solo nel mese di novembre 2021. Queste informazioni riguardano solo il Nord America e nessun'altra regione.

Il report ha anche rivelato che oltre 500.000 console Nintendo Switch sono state vendute durante il Black Friday nella regione. All'inizio di novembre 2021, Nintendo ha rivelato che le vendite totali per Nintendo Switch hanno superato i 92,87 milioni di unità in tutto il mondo. Tuttavia, queste informazioni non includevano potenziali vendite di modelli OLED di Switch. Inoltre, i profitti per l'azienda sono costantemente aumentati, con Nintendo che afferma che gran parte del suo successo è dovuto all'uscita di Animal Crossing: New Horizons e alla sua esplosione di popolarità.

Tuttavia c'è anche il rovescio della medaglia: come riporta l'analista Daniel Ahmad su Twitter, anche Nintendo Switch ha subito un calo nelle unità prodotte a causa proprio della carenza di chip, carenza che continuerà nel 2022. Secondo Ahmad, Nintendo Switch ha comunque venduto meno unità rispetto lo scorso anno: inoltre le vendite sommate di PS5 e Xbox Series X/S raggiungono quasi il totale di Nintendo Switch.

If you want to know how bad the supply situation is:



- The Switch sold less than November last year

- PS5 + Xbox barely = what Switch sold in total

- The PS4, XB1 and Wii U (yes Wii U) sold more in Nov 2014 than Switch + PS5 + Xbox Series in Nov 2021. https://t.co/pX6rpKb8Nk — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 13, 2021

Considerando tutte le sfide del mercato con la produzione e la distribuzione, i risultati sono certamente positivi, anche se non c'è dubbio che si sarebbero potute fare più vendite senza questi problemi logistici.

Fonte: BusinessWire