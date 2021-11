Nintendo Switch: i controller N64 esauriti almeno fino al 2022

Il controller N64 per Switch è esaurito fino al 2022.

Il controller retrò wireless è disponibile esclusivamente tramite lo store di Nintendo. Tuttavia, nel negozio del Regno Unito viene visualizzato il tutto esaurito, mentre lo store statunitense specifica che "più controller saranno disponibili nel 2022".

Il controller equivalente Mega Drive/Genesis rimane in stock negli Stati Uniti, ma non è ancora disponibile nel Regno Unito.

I controller sono stati lanciati insieme all'espansione di Nintendo Online che include giochi delle console più vecchie di Nintendo e Sega.

L'abbonamento include classici come The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64, Sonic the Hedgehog 2 e Streets of Rage 2.

Tuttavia, l'espansione è stata pesantemente criticata per una serie di problemi. Ad esempio, in molti hanno criticato l'impossibilità di rimappare i pulsanti sul controller Switch, il che rende alcuni giochi ingiocabili (in particolare Sin e Punishment). Il controller N64 è probabilmente una necessità per ottenere il massimo dal passaggio all'espansione.

Fonte: Eurogamer.net.