Nintendo Switch domina il Giappone: 30 posizioni su 30 in classifica

Senza dubbio un record molto importante per il mercato giapponese, quasi definibile senza precedenti: è già successo una volta, nel 1995, che i 30 giochi più comprati in un anno siano tutti per la stessa piattaforma. La Top 30 stilata da Famitsu parla chiaro: Nintendo Switch domina il Giappone, per la quarta volta nel 2021, quanto a vendite software.

I primi 5 giochi della classifica sono Pokémon Diamante Splendente / Perla Lucente, Mario Party Superstars, Big Brain Academy: Brain vs Braim, Minecraft e Mario Kart 8 Deluxe.

The Famitsu Top 30 was full of Switch games. This phenomenom already happened 3 times this year whereas it never happened before (since 1995).



Never a console had such a domination of the market before and that is not about to stop anytime soon. More full Top 30 expected... https://t.co/lV7EVA4A8m pic.twitter.com/YvAOyDPglq — Video Games Charts (@ChartsJapan) December 17, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il primato si estende anche alle vendite hardware, con tutti e tre i modelli di Switch (OLED, standard e Lite, in quest'ordine) ad occupare per intero il podio. Le altre console seguono i numeri nettamente minori, segno che Nintendo ha creato una sorta di monopolio in terra nipponica.

Se da una parte è quasi scontato vedere l'ultima uscita a tema Pokémon in prima posizione, dall'altra è sorprendente non vedere Metroid: Dread in nessuna delle 30 posizioni. Voi l'avete giocato?

Fonte: Gematsu