Nintendo Switch domina sulle vendite di novembre in UK, PS5 seconda, seguono Xbox Series X/S

Le analisi dello studio GfK per il mese di novembre hanno riportato che Nintendo Switch è la console più venduta nel Regno Unito. Al secondo posto troviamo invece PlayStation 5, seguita poi da Xbox Series X/S. Nel mese di novembre in UK sono state vendute un totale di 422.138 console.

Per quanto riguarda i giochi a novembre sono stati venduti, sempre nel Regno Unito, 4,6 milioni di titoli, con un aumento del 5% rispetto lo scorso anno. I download digitali hanno rappresentato poco più di 2 milioni, registrando così un calo del 2,5% rispetto al 2020. 2,6 milioni di giochi sono stati venduti nei negozi; ciò ha portato ad un aumento del 12% rispetto a novembre 2020.

Il gioco più venduto di novembre è Call of Duty Vanguard: il 57% delle vendite riguarda piattaforme PlayStation, mentre il 43% su Xbox. Il 62% delle vendite è avvenuto tramite download. Battlefield 2042 è il terzo gioco più venduto, ma ha comunque registrato prestazioni inferiori rispetto a Battlefield V.

Parlando di accessori, a novembre sono stati venduti 1,18 milioni di prodotti, con un aumento del 63% rispetto a ottobre, ma in calo del 5,3% rispetto a novembre 202. Al primo posto per quanto riguarda gli accessori troviamo il DualSense Bianco, al secondo il DualSense nero e al terzo posto il DualShock per PS4. Anche Microsoft si trova nella lista, con sei controller presenti nella Top 20. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla classifica dei giochi più venduti in UK.

Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) FIFA 22 (EA) Battlefield 2042 (EA) Pokémon Brilliant Diamond (Nintendo) Football Manager 2022 (Sega) Forza Horizon 5 (Microsoft) Pokémon Shining Pearl (Nintendo) Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition (Rockstar) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) Marvel's Guardians of the Galaxy (Square Enix) Just Dance 2022 (Ubisoft) Far Cry 6 (Ubisoft) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Spider-Man: Miles Morales (Sony) Mario Party Superstars (Nintendo) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Riders Republic (Ubisoft) Minecraft: Switch Edition (Nintendo/Mojang) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) LEGO Harry Potter Collection (Warner Bros)

Fonte: GamesIndustry