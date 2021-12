Nintendo Switch, Metacritic svela quali sono i giochi 2021 con il voto più alto

E' tempo di bilanci e già da qualche giorno i vari siti hanno stilato le classifiche dei giochi migliori, peggiori, più o meno votati e così via. Il sito di aggregazione Metacritic ha pubblicato ora l'elenco dei giochi del 2021 con le valutazioni più alte per quanto riguarda Nintendo Switch.

Il gioco Switch dell'anno, risulta essere The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants, che registra una media di 96. Tetris Effect: Connected è al secondo posto e al terzo posto troviamo l'esclusiva Nintendo, Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla Top10 dei giochi con le valutazioni più alte del 2021.

The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition - 96 Tetris Effect: Connected - 95 Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 89 Death's Door - 89 Dusk - 88 Fez - 88 Overcooked! All You Can Eat - 88 Monster Hunter Rise - 88 Metroid Dread - 88 Quake Remastered - 87

Cliccando qui potete dare uno sguardo ai restanti giochi sempre di Nintendo Switch.