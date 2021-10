Nintendo Switch OLED è la console più venduta in Giappone, terza PS5

I dati delle classifiche giapponesi di Famitsu sono ora disponibili per la settimana terminata il 17 ottobre. La rivista prende in esame sia software che hardware. Per quanto riguarda la classifica hardware, il nuovo Switch OLED è rimasto al primo posto. Dopo aver venduto 138.409 unità nella settimana di apertura, questa volta le vendite sono scese a 32.494. Al secondo posto troviamo Switch, mentre PlayStation 5 si attesta al terzo posto. Xbox Series S è la console di Microsoft ad avere più successo in Giappone con 3.553 unità vendute, mentre Xbox Series X ha venduto 634 unità. Ecco di seguito la classifica.

Switch OLED - 32,494 (170,903) Switch - 30,869 (17,229,015) PlayStation 5 - 16,580 (939,509) Switch Lite - 9,581 (4,098,365) Xbox Series S - 3,553 (41,860) PlayStation 5 Digital Edition - 2,129 (180,103) Xbox Series X - 634 (64,918) PlayStation 4 - 613 (7,814,080) New 2DS LL (including 2DS) - 373 (1,175,323)

Sul fronte software il gioco più venduto è tuttavia di PlayStation 4: stiamo parlando di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles che ha venduto più di 100.000 copie su PS4 e PS5. Qui di seguito potete visionare la classifica.

[PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (Aniplex, 10/14/21) - 94,849 (Nuovo) [NSW] Metroid Dread (Nintendo, 10/08/21) - 22,221 (109,019) [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles (Aniplex, 10/14/21) - 20,187 (Nuovo) [PS4] The Idolmaster: Starlit Season (Bandai Namco, 10/14/21) - 15,597 (Nuovo) [PS4] Back 4 Blood (Warner Bros. Games, 10/12/21) - 13,112 (Nuovo) [NSW] Monark (FuRyu, 10/14/21) - 10,521 (Nuovo) [PS4] Far Cry 6 (Ubisoft, 10/07/21) - 9,917 (44,136) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 9,648 (2,234,813) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 9,615 (4,095,124) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 9,402 (4,460,356)

