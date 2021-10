Nintendo Switch OLED ha una dock che supporta il 4K? Arriva un'ulteriore conferma

Nintendo Switch OLED è diventato disponibile l'8 ottobre e, come prevedibile, alcuni non potevano resistere a lungo senza aprire la loro unità per scoprire i misteri nascosti all'interno della nuova dock.

Se la scorsa settimana è stato rivelato che Switch OLED include nella confezione un cavo HDMI 2.0, che potrebbe consentire il segnale a 4K, 60fps e HDR, ora sono state scoperte alcune informazioni in più che puntano nella stessa direzione. Kawlun Dram ha deciso di andare oltre e ha aperto la sua dock, che gli ha permesso di scoprire che include un nuovo chip Realtek, promosso come un sistema su chip con capacità 4K, qualcosa che era già stato individuato nelle informazioni di un precedente aggiornamento del firmware della console.

La speculazione ora punta alla possibilità che la nuova dock sia composta da nuovo hardware che potrebbe, se Nintendo lo desidera e similmente al supporto bluetooth, attivare nuove funzionalità tramite un aggiornamento. Tuttavia, tenendo conto dell'hardware della console stessa, non sembra che sia possibile eseguire giochi in 4K nativi.

The next thing I did was hook up my Xbox One X to my TV with the new HDMI cable that came in the dock and yep, everything works fine pic.twitter.com/uTBRWxFeF9 — kawlums (@KawlunDram) October 11, 2021

Non ci resta quindi che aspettare e vedere se in futuro Nintendo proporrà un nuovissimo Switch con supporto 4K.

Fonte: VGC