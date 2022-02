Nintendo Switch inarrestabile! Oltre 100 milioni di console vendute, superate Wii e PS1

Dopo Sony e Microsoft, Nintendo ha svelato i dati corrispondenti al suo ultimo bilancio, che va da ottobre al 31 dicembre 2021. Come di consueto nell'azienda giapponese, i dati supportano la sua strategia.

Per quanto riguarda l'hardware, ci sono già 103,54 milioni di unità Nintendo Switch dal suo lancio a marzo 2017. Pertanto, ha raggiunto la cifra di 100 milioni più velocemente di PS4 e Wii, anche se DS lo ha fatto ancora più velocemente. In modo molto significativo, sono già dati che superano console leggendarie come PS1 o Wii in tutta la loro storia.

La società ha condiviso anche i dettagli delle vendite di Nintendo Switch OLED, la versione con lo schermo migliorato. Con il suo lancio ad agosto, questo modello ha raggiunto 3,99 milioni di vendite durante l'anno fiscale.

Qui di seguito potete dare uno sguardo al numero di console vendute negli ultimi 9 mesi.

Standard - 11,79 milioni

OLED - 3,9 milioni

Lite - 3,17 milioni

Fonte: Nintendo Life