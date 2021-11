Nintendo Switch Online ha 32 milioni di abbonati ma la crescita va a rilento

Di recente, Nintendo ha condiviso i risultati finanziari della compagnia e ha rivelato che Switch è arrivato quasi a quota 93 milioni di console piazzate.

In seguito, il noto analista Daniel Ahmad ha suddiviso le vendite a seconda dei modelli di Switch, e abbiamo appreso che il modello originale è a quota 76,34 milioni console, mentre Switch Lite ha piazzato 16,53 milioni di unità.

Ora, l'analista ha pubblicato un nuovo tweet relativo al numero degli abbonati di Nintendo Switch Online che, a quanto pare, è salito a 32 milioni di utenti.

"Nintendo Switch Online ha ora 32 milioni di membri, inclusi gli utenti di account familiari", scrive Ahmad.

"Nintendo continua la sua transizione ai servizi digitali ma è stata più lenta del previsto. L'Expansion Pack mirerà a potenziare l'ARPU (Average Revenue Per User) e l'azienda prevede di aggiungere più utenti attraverso l'espansione del servizio".

Oltre a questo, in precedenza l'analista ha detto che Switch sta vendendo più di PS2, PS4 e Wii.

