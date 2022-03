Nintendo Switch Online sta per aggiungere nuovi giochi NES e SNES?

Finora i nuovi giochi per il servizio Nintendo Switch Online sono usciti a un ritmo piuttosto lento, anche se alcune manutenzioni programmate per le app NES e SNES suggeriscono che potrebbero essere in arrivo altri giochi questa settimana.

Al momento si tratta solamente di ipotesi, ma l'utente Twitter NinStatusBot, un profilo che tiene traccia delle sessioni di manutenzione programmate, ha riferito che entrambe le app NES e SNES saranno inattive per manutenzione nella giornata di giovedì. Potrebbe trattarsi di semplice manutenzione, ma l'ultima volta che le app NES e SNES sono state sottoposte a manutenzione è stato subito dopo l'ultimo Nintendo Direct, dopo di che Earthbound e Earthbound Beginnings sono stati aggiunti rispettivamente alle librerie SNES e NES.

Allo stesso modo, l'app per Nintendo 64 è stata sottoposta a manutenzione poco prima dell'arrivo di Banjo-Kazooie e l'app Sega Genesis è stata sottoposta a manutenzione poco prima dell'aggiunta di 5 giochi alla sua libreria.

[Maintenance Scheduled]



Maintenance has been scheduled for "Super Nintendo Entertainment System? - Nintendo Switch Online" on 31 Mar from 00:55 UTC to 02:00 UTC.#Maintenance #NintendoSwitch pic.twitter.com/cNPzyBx9tq — NinStatusBot (@NinStatusBot) March 30, 2022

Se verranno aggiunti o meno nuovi giochi alle due librerie lo scopriremo molto presto quindi. Rimanete sintonizzati con noi per eventuali dettagli.

