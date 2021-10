Nintendo Switch Online con giochi Game Boy e Game Boy Color? Gli indizi si moltiplicano

È ora disponibile Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, l'abbonamento premium al servizio Nintendo per Switch che aggiunge ai vantaggi del normale abbonamento una selezione di titoli da Nintendo 64 e Mega Drive, e tra pochi giorni l'espansione Animal Crossing: Happy Home Paradise.

Sebbene il suo debutto sia stato più problematico del previsto, il numero di giochi verrà ampliato in futuro con più giochi, almeno secondo un leak che avrebbe svelato i piani di Nintendo. L'applicazione Switch Online sarebbe stata analizzata per trovare riferimenti ad almeno 38 ulteriori giochi per Nintendo 64. Ogni applicazione per console ha un elenco numerato di giochi in ordine alfabetico con spazi per i giochi in arrivo. Da questo elenco sembra facile sapere quale dei prossimi giochi apparirà nel servizio: il numero 37 potrebbe essere The Legend of Zelda: Majora's Mask, il 33 Wave Racer, il 32 Super Smash Bros. e dal 14 al 16 i tre Mario Party.

Oltre ai 38 giochi per N64 ce ne sono altri, circa 52, che verranno aggiunti al catalogo Mega Drive. Non solo, ma il codice trovato indica che le piattaforme Nintendo Switch Online sono numerate: NES è il numero 1, Super Nintendo è il numero 2, Nintendo 64 è il numero 3 e Mega Drive è il numero 5. Ciò confermerebbe le voci sull'arrivo dei giochi Game Boy, che occuperebbe il numero 4.

Mega Drive proved to be even more interesting. At least 52 here! pic.twitter.com/sjVw5SovJZ — MondoMega (@Mondo_Mega) October 26, 2021

and if you're still questioning additional NSO platforms beyond these two, look at the first number of the game IDs for each platform. N64 is 3, MD is 5; SNES was 2, you can figure out what that means. — MondoMega (@Mondo_Mega) October 26, 2021

Ovviamente si tratta di semplici leak per il momento. Non ci resta che attendere notizie ufficiali proprio da Nintendo.