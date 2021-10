Nintendo Switch Online Expansion Pack disponibile con i giochi N64 e SEGA Genesis

Nintendo Switch ha ricevuto l'aggiornamento di sistema 13.1.0 che offre la possibilità di acquistare il Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Questo abbonamento include tutti i vantaggi di quello standard, l'accesso ai giochi per Nintendo 64 e SEGA Genesis e al DLC di Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise quando uscirà il 5 novembre 2021.

Come promemoria, Nintendo Switch Online + Expansion Pack costa $49,99 all'anno, un aumento di $30 rispetto all'abbonamento standard. Un'altra opzione è acquistare un abbonamento familiare per $79,99 all'anno, che consentirà a un massimo di otto titolari di account Nintendo di accedere ai vantaggi di questo servizio.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack launches 10/25!



Gain access to:

- Library of #Nintendo64 & SEGA Genesis games

- #AnimalCrossing: New Horizons ? Happy Home Paradise at no additional cost

- All other benefits of a #NintendoSwitchOnline membershiphttps://t.co/LUjTCpLg3v pic.twitter.com/P3YEdVtp2Z — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 15, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Inoltre, le nuove versioni Switch dei controller Nintendo 64 e SEGA Genesis sono ora disponibili per il pre-ordine per coloro che hanno un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Fonte: IGN.