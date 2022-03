Nintendo Switch Online ora ha missioni e ricompense per tutti gli abbonati

Gli abbonati al servizio a pagamento di Nintendo Switch Online ora potranno visitare la nuova sezione Missioni e Ricompense, dove troveranno un elenco di missioni per vari giochi con il completamento di questi che varrà Punti Platino.

Le missioni includono quelle basate su funzionalità sul sistema come il backup dei dati cloud o alcune basate su giochi come avviare Super Mario Bros. per NES. Gli utenti possono riscattare i loro punti platino per la tradizionale selezione di oggetti digitali e fisici sul My Nintendo Store, ma la società ha anche aggiunto nuovi elementi icona esclusivi per i membri.

Con questi punti gli abbonati Switch Online potranno acquistare cornici, personaggi o elementi di sfondo per creare le proprie icone Switch personalizzate. Ogni mese questi saranno basati su un tema diverso, mentre gli elementi delle icone verranno aggiornati ogni settimana.

Fino al 3 aprile, i temi delle icone saranno basati su Animal Crossing: New Horizons e Super Mario Odyssey.

Fonte: Nintendo Life