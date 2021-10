Nintendo Switch Online e Pacchetto Aggiuntivo, annunciati prezzo e data di uscita

Nintendo, quasi silenziosamente, ha annunciato il prezzo e l'uscita per il suo prossimo livello di abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, che aggiunge i giochi Nintendo 64, i giochi Sega Mega Drive e l'accesso in bundle al nuovo DLC a pagamento Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise.

Come riportato durante la diretta, Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise sarà anche incluso, senza costi aggiuntivi, in Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, la nuova iscrizione a Nintendo Switch Online che oltre ai servizi di base di Nintendo Switch Online offre anche vantaggi aggiuntivi, come l'accesso a un catalogo di classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive.

I membri potranno scaricare gratuitamente Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise e utilizzarlo durante tutto il periodo di validità della loro iscrizione. Le iscrizioni individuali saranno disponibili al prezzo di 39,99 € per 12 mesi, mentre quelle familiari avranno un prezzo di 69,99 € per 12 mesi. Il livello di abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo offre gli stessi vantaggi del servizio Switch Online standard, inclusi multiplayer online, giochi NES e SNES classici, salvataggi su cloud e altri vantaggi.

Al momento del lancio, il servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo includerà molti dei giochi N64 più popolari, tra cui Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Mario Kart 64. Sono previsti anche titoli aggiuntivi per il futuro, come Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora's Mask e Paper Mario.

