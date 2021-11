Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo odiato dai fan. Il trailer con più dislike della storia Nintendo

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo è disponibile dal 26 ottobre e la qualità dell'emulazione dei giochi N64 ha fatto molto parlare di sé, cosa che associata al prezzo del servizio sta generando diverse critiche per l'azienda.

Per mostrare il loro disappunto, i fan hanno deciso di concentrarsi sul trailer di anteprima di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo sul canale YouTube principale di Nintendo, che è già diventato il video "Non mi piace" più votato negativamente nella storia di Nintendo. Nel momento in cui scriviamo, sono stati registrati più di 118.251 "Non mi piace", rispetto a più di 17.000 voti "Mi piace", cosa che è stata fatta in soli 15 giorni. Un record che batte addirittura i 96.000 "Non mi piace" per il trailer di Metroid Prime: Federation Force all'E3 2015.

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo ha un prezzo di € 39,99 all'anno e include tutto nella versione base del servizio, insieme all'accesso ai giochi N64 e Mega Drive, oltre all'accesso all'espansione Happy Home Paradise di Animal Crossing: New Horizons.

Nelle notizie correlate Nintendo ha chiuso i suoi uffici a Toronto e in California.

Fonte: Eurogamer