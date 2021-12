Nintendo Switch regina della classifica di vendita giapponese hardware e software

Le vendite settimanali di hardware e software dal Giappone sono in arrivo, per gentile concessione di Famitsu, ed è stata una settimana incredibile per Nintendo. Per la terza settimana consecutiva, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno superato le classifiche, vendendo altre 164.580 unità.

Ma a dire il vero, questa settimana i giochi per Nintendo Switch hanno costituito la totalità della Top 10 in Giappone. Naturalmente, questa è stata un'ottima notizia anche per le vendite di Switch, poiché la console ha venduto 202.937 unità tra i suoi vari modelli, battendo pesantemente sia PlayStation 5, la quale ha venduto un totale di 1.919, che Xbox Series X/S che hanno venduto un totale di 558 unità. Qui di seguito potete trovare la classifica hardware.

Switch - 53,752 (17,575,223) Switch Lite - 49,990 (4,284,885) Switch OLED Model - 99,195 (492,172) PlayStation 5 - 1,814 (997,605) Xbox Series S - 454 (52,870) New 2DS LL (including 2DS) - 423 (1,178,253) PlayStation 5 Digital Edition - 105 (19,546) PlayStation 4 - 116 (7,819,013) Xbox Series X - 104 (70,548)

Mentre questa è la classifica software che, come detto, presenta giochi Nintendo Switch.

[NSW] Pokemon Diamante Lucente / Perla Splendente - 164,580 (1,915,268) [NSW] Mario Party Superstars - 40,668 (405,177) [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain - 36,928 (Nuovo) [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 18,640 (6,987,075) [NSW] Minecraft - 18,308 (2,309,889) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 16,160 (4,169,449) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 14,728 (4,532,477) [NSW] Disney Magical World 2: Enchanted Edition - 13,348 (Nuovo) [NSW] Ring Fit Adventure - 9,387 (2,942,720) [NSW] Pokemon Sword / Shield - 8,998 (4,215,022)

Fonte: Gematsu