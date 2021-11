Nintendo Switch registra la settimana di maggior successo di tutti i tempi in UK grazie al Black Friday

Tra poco più di tre mesi, Nintendo Switch sarà sul mercato da cinque anni. Nonostante ciò, il sistema ha appena goduto della sua settimana migliore nel Regno Unito, segnando così un nuovissimo record.

Secondo quanto riportato da Christopher Dring di GamesIndustry.biz, il giornalista afferma che "la scorsa settimana è stata la più grande settimana di vendite di sempre per Nintendo Switch" nella regione. Dring spiega che il bundle della console del Black Friday di Nintendo, che includeva una copia di Mario Kart 8 Deluxe e un abbonamento a Switch Online di tre mesi, ha aiutato il sistema a raggiungere nuovi livelli di successo.

Gli attuali dati delle classifiche britanniche confermano sicuramente questa notizia, con Mario Kart 8 Deluxe che è balzato in cima alle classifiche dal settimo posto al primo durante la settimana del Black Friday. Il bundle senza dubbio ha aiutato il gioco a scalare l'ordine, battendo addirittura FIFA e Minecraft.

Last week was the biggest sales week ever for Nintendo Switch in the UK. Absolute dominant display. The Switch + Mario Kart 8 +3 Months Online bundle stole the show over Black Friday. Xbox Series S was in (a very distant) second place — Christopher Dring (@Chris_Dring) November 29, 2021

Come riporta nel suo tweet, Dring afferma che al secondo posto (ma con molte meno unità vendute) si trova Xbox Series S. La "sorella minore" di Xbox Series X sembra essere infatti la console più venduta in certi mercati chiave.