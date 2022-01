Nintendo Switch e i giochi in cloud? Digital Foundry spara a zero con una dura bocciatura

Nintendo ha lanciato un servizio di cloud streaming per Switch, sistema che permetterebbe a giochi più imponenti sul piano tecnico di "girare" sull'hardware della piccola ibrida, e di cui alcune produzioni già si sono avvalse in senso ufficiale - come la versione per Switch di Assassin's Creed Odyssey, disponibile solo in Giappone, o la rinviata versione per Dying Light 2.

Digital Foundry ci ha tenuto a verificare le potenzialità del servizio ma soprattutto la sua validità. E così, tra input lag e modalità di riproduzione, veniamo a conoscenza di alcuni dati... non del tutto soddisfacenti.

Se già su riproducendo Control in cloud su un PC l'input lag è di 93,2 millisecondi, un numero già di per sé non buono, su Switch si raggiungono i 149,7 millisecondi in modalità performance, con connessione via cavo per giunta. Aggiungiamoci che, se dovesse essere riprodotto via wifi, ci sarebbero altri 50 millisecondi di lag, e abbiamo visto il primo limite del cloud su Switch. Starebbe a voi decidere se la modalità Qualità di Control, che mostrerà effetti di ray tracing sullo schermo di Switch, può fare da contrappeso per il problema dell'input lag.

Quanto alle performance di altri giochi, notiamo che Kingdom Hearts 3 viene riprodotto in 720p a 60fps, ma la codifica video fa apparire l'immagine molto compressa. Kingdom Hearts 1.5 e 2.5 Remix, invece, sono abbastanza attempati da poter essere letti nativamente dalla Switch e a 60fps tra l'altro, ma la versione cloud li riproduce entrambi in 720p a 30fps. Guardians of the Galaxy è un altro prodotto che non può girare nativamente su Switch, ma non fa faville nemmeno via cloud, essendo riprodotto in 720p a 30fps con anche qualche stonatura in degli elementi visivi. Hitman 3 vanta due modalità, ma non se ne capiscono bene le differenze, in quanto entrambe hanno risoluzione variabile e puntano ai 30fps.

Ogni gioco testato con un cap a 30fps inoltre aveva problemi a mantenere stabile il framerate. Il responso, chiaramente, è in buona parte negativo e Digital Foundry si augura che il servizio venga nettamente migliorato per poter presentare un'offerta adeguata, essendo quella attuale molto al di sotto della media.

