Nintendo Switch sorpassa PS4 in Francia, è sulla buona strada per diventare la console più venduta di sempre

Il successo di Nintendo Switch sta per essere senza precedenti. Almeno in Francia, dove Ninterndo ha confermato di essere vicina a superare le vendite globali raccolte all'epoca da Nintendo Wii, circa 6,3 milioni di console. Nello specifico, 6,1 milioni di unità Nintendo Switch sono state vendute in Francia dal suo lancio a marzo 2017, il che ha consentito al sistema di superare la cifra raggiunta da PS4, di circa 6 milioni di dispositivi.

Pertanto, nei prossimi mesi l'attuale hardware Nintendo batterà il record Wii. E non sembra che dovremo aspettare molto in base ai dati ottenuti dalla console nel 2021. Sempre secondo Philippe Lavoué, direttore generale di Nintendo France, nelle dichiarazioni a Le Figaro, la console batterà il marchio Wii in primavera, e il 2022 si concluderà con sette milioni di console vendute.

Philippe Lavoué ha anche suddiviso le vendite della console per i suoi diversi modelli. Sono state quindi vendute 4,9 milioni di copie dell'edizione originale, 943.000 unità Nintendo Switch Lite e 221.000 console Nintendo Switch Oled, una cifra abbastanza positiva considerando il suo lancio alla fine dello scorso anno.

Insomma, dai dati che provengono dalle altre parti del mondo sembra che Nintendo Switch nonostante sia uscita nel 2017, stia continuando a generare interesse e profitti per la grande N.

Fonte: Le Figaro