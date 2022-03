Nintendo Switch Sports mostra le sue divertenti attività in un nuovo video gameplay

Uno dei videogiochi che mira a offrire molto divertimento su Nintendo Switch quando arriverà nei negozi il mese prossimo è Nintendo Switch Sports, il sequel del fortunato Wii Sports. Questa volta il gioco avrà al suo interno un totale di sei sport progettati per competere contro i nostri amici e familiari o anche contro ai vari giocatori sparsi per il mondo.

Nintendo ha pubblicato un video completo in cui mostra tutti i punti di forza di questo titolo che uscirà tra poche settimane. Questo ci mostra che le diverse partite si giocheranno in Spocco Square, un edificio creato per gli amanti dello sport. Ecco di seguito tutte le attività che saranno disponibili.

Pallavolo : in essa i movimenti delle braccia dei personaggi saranno gli stessi che faremo realmente.

: in essa i movimenti delle braccia dei personaggi saranno gli stessi che faremo realmente. Badminton : qui basterà scuotere di lato il Joy-Con per colpire il volano per lanciarlo nel campo avversario.

: qui basterà scuotere di lato il Joy-Con per colpire il volano per lanciarlo nel campo avversario. Bowling : è possibile giocare normalmente oppure piazzare ostacoli sulla pista.

: è possibile giocare normalmente oppure piazzare ostacoli sulla pista. Calcio : le partite che si potranno giocare saranno uno contro uno oppure c'è anche la possibilità di riunire otto persone, quattro per squadra, nella stessa partita.

: le partite che si potranno giocare saranno uno contro uno oppure c'è anche la possibilità di riunire otto persone, quattro per squadra, nella stessa partita. Chambara : basato su colpire, proteggere e contrattaccare, dovremo colpire il nostro avversario con una spada fino a farlo cadere dalla piattaforma.

: basato su colpire, proteggere e contrattaccare, dovremo colpire il nostro avversario con una spada fino a farlo cadere dalla piattaforma. Tennis: le partite saranno due contro due e influenzeranno il movimento delle nostre braccia e la forza nel colpire la palla.

Ognuno di questi sport può essere giocato con il multiplayer locale o online. In quest'ultimo caso, fino a otto persone possono anche incontrarsi per giocare a una partita di calcio o dimostrare di essere i migliori in Survival Bowling, una speciale modalità di bowling con una capacità fino a 16 giocatori.

Nintendo Switch Sports arriverà sugli scaffali il 29 aprile.

Fonte: Eurogamer