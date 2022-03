Nintendo Switch Sports potrebbe avere anche il basket e il dodgeball per un dataminer

Nintendo Switch Sports raccoglie il testimone da Wii Sports e punta a essere uno dei giochi di maggior successo dell'ibrida Nintendo. Come sappiamo, qualche settimana fa, Nintendo ha sorpreso il mondo durante uno dei suoi consueti Direct annunciando Nintendo Switch Sports.

In totale il gioco includerà 6 diversi sport: pallavolo, badminton, bowling, calcio, scherma e tennis e tutti potranno essere giocati sia in multiplayer che in locale. Tuttavia, sembra che Nintendo stia pianificando il rilascio di ulteriori sport come contenuti bonus nei mesi successivi all'uscita del gioco.

È stato il dataminer Wipeoutjack7 a svelare che c'è un riferimento nel codice di Nintendo Switch Sports a "basket" e "dodgeball". Potrebbe essere contenuto che sarebbe stato incluso nel gioco ma alla fine è stato scartato dallo sviluppatore, oppure potrebbe anche essere contenuto che potrebbe arrivare nel gioco in un secondo momento.

Another interesting thing found while datamining Switch Sports, the game references both "Basketball" and "Dodgeball" alongside the other playable sports. Could very well just be scrapped content, but mayyybe a potential future update? pic.twitter.com/mJb4SbaYM4 — Jack (@Wipeoutjack7) March 2, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ad ogni modo lo scopriremo solo in futuro: Nintendo Switch Sports arriverà dal 29 aprile in esclusiva sulla famiglia di console Nintendo Switch.

Fonte: GamingBolt