Nintendo vieta ai tester di Switch Sports di condividere le informazioni di gioco sui social

Il Nintendo Direct della scorsa settimana è stato ricco di titoli preferiti dai fan, iniziando alla grande con Fire Emblem Warriors: Three Hopes e terminando con Xenoblade Chronicles 3.

Nintendo vuole sicuramente il meglio per i suoi giocatori, ma solo una settimana dopo, la società è tornata a frustrare i fan e a prendere strane decisioni dietro le quinte. L'annuncio di un successore di Wii Sports, Nintendo Switch Sports, è stato sicuramente un momento clou dello streaming, ma per coloro che vogliono partecipare all'Online Play Test di questo fine settimana, è meglio tenere la bocca chiusa e gli screenshot sotto chiave.

La pagina di registrazione per il prossimo test di gioco afferma che "scaricando e partecipando al test di gioco online di Nintendo Switch Sports, accetti di non condividere pubblicamente alcun dettaglio di questo test di gioco online, anche sui tuoi canali di social media". Non è ancora chiaro come Nintendo controllerà i giocatori che pubblicano informazioni sul gioco online, ma i fan stanno già criticando questa scelta.

I thought this was a playtest? Don't you want feedback? Don't you want people to be able to talk openly about their thoughts and experiences and to be able to show you any issues they encountered? Truly baffling. — Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) February 16, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Le sessioni di prova si terranno dal 18 al 20 febbraio, con Nintendo Switch Sports che arriverà il 29 aprile.

Fonte: VGC