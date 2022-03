Nintendo Switch e Stranger of Paradise i più venduti della settimana in Giappone

Sono disponibili i primi numeri della settimana che va dal 14 al 20 marzo del mercato giapponese, un periodo che non vede grosse sorprese lato hardware, ma interessanti novità in campo software. Nintendo Switch regna incontrastata con tutte le sue versioni (standard, OLED e Lite) nei primi tre posti, seguita a ruota dalle console Sony. Niente di nuovo insomma.

Ma in un periodo contrassegnato da Elden Ring e Gran Turismo 7, molto caro ai giapponesi, a spuntarla è Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il nuovo titolo del Team Ninja che nonostante pareri discordanti sembra stia attirando la curiosità del popolo del Sol Levante. È indubbio come qui intervenga la potenza del brand Final Fantasy ma è altresì vero che siamo molto lontani dalle esperienze a cui i fan sono abituati. C'è grande fiducia, insomma.

Di seguito i dati completi sulle vendite software e hardware dell'ultima settimana:

[PS4] Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square Enix, 03/18/22) - 28.944 (New)

[NSW] Pokemon Legends: Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) - 23.067 (2.177.459)

[PS4] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) - 19.487 (293.628)

[PS5] Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square Enix, 03/18/22) - 17.905 (New)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 16.078 (4.499.542)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 9,755 (2.561.419)

[PS4] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) - 9,447 (94.818)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 9,111 (4.813.641)

[NSW] Triangle Strategy (Square Enix, 03/04/22) - 8.429 (112.107)

[NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 8.182 (912.325)

Switch OLED Model - 55.675 (1.441.315)

Switch - 19.165 (18.116.589)

Switch Lite - 10.657 (4.635.407)

PlayStation 5 - 13.971 (1.239.386)

PlayStation 5 Digital Edition - 2.997 (222.657)

Xbox Series X - 2.936 (88.985)

Xbox Series S - 618 (74.915)

New 2DS LL (including 2DS) - 287 (1.184.064)

PlayStation 4 - 10 (7.819,379)

Fonte: MyNintendoNews.com