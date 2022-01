Nintendo Switch supera PS1, in nuove stime è la quinta console più venduta della storia

Secondo gli ultimi dati di VGChartz, Nintendo Switch ha superato i dati di vendita di PS1 e si è affermata come la quinta console più venduta della storia. L'informazione mette in evidenza i 103 milioni di unità già vendute della console ibrida, contro i 102,5 milioni della prima console di Sony.

Nintendo Switch ha superato anche Nintendo Wii, che è stata la console domestica di maggior successo del marchio con 101,6 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Poco sopra Switch c'è PlayStation 4, che accumula quasi 117 milioni di unità vendute, mentre i modelli di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono ancora fuori dalla top 10.

I numeri presi in esame comprendono non solo il modello standard uscito nel 2017, ma anche Nintendo Switch Lite e il più recente Nintendo Switch OLED, che si concentra sui miglioramenti dello schermo. Suddividendo per regioni, gli Stati Uniti rappresentano il mercato più grande per le console, con 38,2 milioni di unità vendute. Poi vengono l'Europa (27,2 milioni) e il Giappone (23,4 milioni).

Come abbiamo detto, le console di nuova generazione di Sony e Microsoft, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, hanno appena completato il loro primo anno di vita e occupano rispettivamente la 21a e la 24a posizione nel sondaggio. Le aziende stanno affrontando problemi logistici a causa della pandemia, oltre alla carenza di materie prime che rende difficile la produzione di nuove unità per alimentare le scorte e soddisfare l'elevata domanda.

