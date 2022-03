Nintendo Switch sbanca anche negli USA: è la console più venduta a febbraio

Non è un segreto che Switch sia una console altamente redditizia per Nintendo. Recentemente ha superato la soglia dei 100 milioni di unità, rendendola una delle console più vendute di tutti i tempi. Nonostante abbia sulle spalle alcuni anni, i recenti dati NPD mostrano che Switch risulta essere ancora una console molto forte.

Secondo i dati NPD più recenti, Nintendo Switch è stato l'hardware più venduto per febbraio 2022 negli Stati Uniti. L'NPD in genere utilizza le vendite in dollari come metrica piuttosto che la quantità di unità vendute, il che può essere controverso a causa della variazione dei prezzi tra giochi e hardware.

Tuttavia per quanto riguarda Nintendo, la console ibrida è stata in cima alle classifiche statunitensi per il mese in termini sia di unità vendute che di vendite in dollari. Al secondo posto troviamo Xbox Series X/S. Ricordiamo però che attualmente le console next-gen faticano a decollare proprio per la rallentata produzione di semiconduttori.

US NPD HW - Switch was the best-selling hardware platform of February 2022 in both units and dollars. Xbox Series ranked 2nd across both measures. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 11, 2022

Per l'anno attuale, Switch ha venduto il maggior numero di unità, mentre PS5 ha accumulato la maggior parte delle vendite in dollari.