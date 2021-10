Nintendo Switch vs...Apple? Una console ibrida della mela morsicata forse è in arrivo

Nintendo Switch è immensamente popolare e può contare su un po' di concorrenza, in parte grazie allo Steam Deck. Ora però a quanto pare c'è un altro concorrente all'orizzonte. Tempo fa il nome di Apple era già presente in alcune indiscrezioni come una delle aziende che possono rendere le cose difficili per Nintendo. Adesso una seconda fonte si fa avanti con una storia simile.

Ora ci sono due fonti che riferiscono che Apple si avventurerà in una console di gioco. A maggio di quest'anno, un leaker aveva pubblicato un messaggio simile e oggi la notizia esce di nuovo. Secondo le nuove informazioni, l'Apple TV sarà una console che competerà con Nintendo Switch.

Se tutto ciò fosse vero, Apple presenterà una console che è possibile utilizzare sia a casa che in viaggio. Quindi ci sarà una sorta di hub ad esso associato, in modo da poter utilizzare la console sul televisore. Esattamente come Nintendo Switch, quindi. Se la nuova Apple TV, dovesse apparire in questa forma, porterebbe un grande vantaggio. Secondo la fonte, il modello è in grado di supportare inoltre il visore AR/VR che Apple sta pianificando.

Per adesso tuttavia si tratta semplicemente di rumor: non ci resta che attendere e vedere se effettivamente la società di Cupertino ha in sviluppo un prodotto simile.

Fonte: PocketNow