Nintendo dove tutto è iniziato. Alla scoperta della vecchia sede di Kyoto in nuove foto

Alcuni fortunati fan di Nintendo hanno già potuto dare uno sguardo da fuori alla vecchia sede della grande N situata a Kyoto, ma un altro ancora più fortunato ha potuto visitare i locali interni. Lo YouTuber GovernorWatts è stato in grado di documentare la sua impresa: il video pubblicato risale al 2007 ma è stato in seguito cancellato e ripubblicato nel 2015.

Ora sappiamo che Nintendo si è trasferita e ad aprile di quest'anno l'edificio sarà un hotel. L'edificio esistente subirà miglioramenti e si prevede di aggiungere 20 camere per gli ospiti, un ristorante, un bar e una palestra.

Per l'occasione e prima del suo restyling, sono state fatte delle foto che mostrano proprio l'interno della ex azienda. Questo non è il primo quartier generale di Nintendo, dato che nel 1889, Fusajiro Yamauchi fondò la Marufuku Nintendo Card Co., producendo carte da gioco tradizionali giapponesi chiamate hanafuda e infine anche carte da gioco occidentali. Quell'edificio è stato demolito nel 2004 e sembra che al suo posto ora ci sia un parcheggio.

Per adesso non si sa nulla dell'hotel, ma i fan sperano che accolga i cimeli di Nintendo, per ricordare insomma come è nata.

Fonte: Kotaku