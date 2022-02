Nintendo vs Bowser: l'hacker condannato a tre anni di carcere

L'hacker di Nintendo Gary Bowser è stato condannato a tre anni di prigione e dovrà inoltre pagare un'enorme multa di $ 14,5 milioni. Bowser era il volto del gruppo di hacker di Nintendo ROM Team Xecuter, un team noto per lo sviluppo e la vendita di modchip.

È stato arrestato nell'ottobre 2020 e portato in giudizio negli Stati Uniti per affrontare 11 reati, tra cui riciclaggio di denaro e frode telematica. In origine Bowser si è dichiarato colpevole solo di due capi di imputazione: "cospirazione per aggirare misure tecnologiche e traffico di dispositivi di elusione", ma da allora sono emerse più notizie e prove su altre cose in cui era coinvolto.

All'inizio Bowser doveva scontare più di dieci anni di carcere, ma i suoi avvocati sono riusciti a convincere i tribunali a ridurlo a soli quaranta mesi. Al momento della stesura di questo articolo non abbiamo alcun commento da parte di Bowser o dei suoi avvocati sulla situazione o sulla sentenza.

Nintendo ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di "apprezzare il duro lavoro e gli instancabili sforzi dei pubblici ministeri federali e delle forze dell'ordine per frenare le attività illegali su scala globale che causano gravi danni a Nintendo e all'industria dei videogiochi".

Fonte: The Gamer