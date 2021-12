Nintendo vs Bowser: l'hacker di Switch deve pagare altri $ 10 milioni alla società

Gary Bowser, membro di un gruppo di hacker chiamato Team-Xecuter, è stato condannato a pagare a Nintendo 10 milioni di dollari per la sua parte nella vendita di mod per Switch e 3DS. La multa è stata il risultato di una causa civile tra Nintendo e Bowser, ed è stata separata da un'altra causa federale in cui Bowser è stato multato per un totale di $ 4,5 milioni.

Nel caso precedente, Bowser e un altro membro del Team-Xecuter, Max Louarn, sono stati accusati di 11 reati, tra cui frode telematica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Se giudicati colpevoli, la coppia dovrà affrontare lunghe pene detentive, con quelle due accuse da sole punibili fino a 20 anni di carcere.

Invece di affrontare il processo, Bowser si è dichiarato colpevole di due capi d'accusa: traffico di dispositivi di elusione e cospirazione per aggirare misure tecnologiche e si è offerto di pagare a Nintendo $ 4,5 milioni, oltre ad aiutarli a trovare altri membri della squadra. L'accusa ha accettato di rinunciare a tutte le altre accuse di conseguenza, ma il giudice ha avvertito che, nonostante il patteggiamento, Bowser potrebbe ancora affrontare il carcere per i due capi di imputazione per i quali si è dichiarato colpevole, ciascuno punibile con un massimo di 5 anni di carcere.

NEW: Gary Bowser agrees to pay Nintendo million in video game piracy civil lawsuit. This follows Bowser's guilty plea in October in the federal criminal case against him (where he agreed pay Nintendo .5 million in restitution.) https://t.co/zohn0SPHnH pic.twitter.com/KMJro3l8Zw — Rob Romano (@2Aupdates) December 6, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per chi non lo sapesse, il gruppo ha creato e venduto una serie di "dispositivi di elusione illegale" progettati per consentire agli utenti di riprodurre ROM illegali sulle loro console, tra cui Switch, 3DS, PlayStation Mini e SNES Mini, tra cui i più notevoli sono il modchip SX Pro e SX OS, che ha permesso di riprodurre le ROM su Switch.

Fonte: Nintendo Life