Nintendo Wii e DSi: gli Shop sono 'attualmente in fase di manutenzione'

Nella giornata di ieri, è emerso che all'improvviso gli Shop di Nintendo Wii e DSi non stavano più funzionando e che non era possibile scaricare i giochi acquistati.

Questo ha preoccupato gli utenti delle console, ma ora è arrivato un aggiornamento da Nintendo.

La società ha commentato gli inspiegabili tempi di inattività in una dichiarazione a Eurogamer.net, affermando che gli Shop sono "in fase di manutenzione", ma non è stato detto quando potrebbero tornare.

"I canali Wii Shop e Nintendo DSi Shop sono attualmente in fase di manutenzione", ha detto un portavoce di Nintendo. "Forniremo un aggiornamento in un secondo momento."

Prima della scomparsa degli Shop, Nintendo non ha parlato di piani per una manutenzione.

