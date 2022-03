Nintendo Wii e DSi, gli Shop non funzionano e non è possibile scaricare i giochi acquistati

I possessori di Wii e Nintendo DSi in tutto il mondo non sono stati in grado di scaricare i loro giochi digitali acquistati dal canale Wii Shop o dal Nintendo DSi Shop per diverse ore. Nintendo da allora è rimasta in silenzio: non ci sono spiegazioni sull'accaduto né sulla pagina del servizio consumatori né sull'account Twitter ad essa dedicato. La società giapponese ha chiuso entrambi i negozi digitali anni fa, ma i giocatori potevano ancora scaricare i loro giochi.

In sostanza gli utenti che tentano di accedere al canale Wii Shop per riscaricare i loro programmi incontrano uno schermo vuoto. Dopo alcuni minuti di attesa, viene visualizzato il codice di errore "209601" accompagnato dal messaggio: "Impossibile connettersi al server. Attendere un momento e riprovare. Visita support.nintendo.com per assistenza".

Ma su detto sito web non c'è nessun aiuto per questo problema oltre a indicare che detto codice di errore si riferisce all'impossibilità di avere una connessione stabile a causa di interferenze nella connessione wireless della console. Coloro che tentano di accedere al Nintendo DSi Shop riscontrano un problema simile: ricevono il codice di errore 209502, che si riferisce a "interferenza con la connessione wireless".

Il canale Wii Shop è stato chiuso il 31 gennaio 2019, dopodiché non è stato possibile effettuare acquisti. La società ha affermato che il rilascio completo delle sue funzionalità, inclusi i download di nuovi giochi, sarebbe arrivato nel 2019, ma non è mai successo.

Vari giochi DSi sono ancora disponibili nel Nintendo eShop su Nintendo 3DS. Ma quel negozio digitale, così come il negozio Wii U, chiuderà a marzo 2023. A partire dal 23 maggio di quest'anno, le carte di credito o di debito non potranno più essere utilizzate per aggiungere fondi all'eShop su quelle console.

