Nioh 2 ha raggiunto il traguardo delle 2,5 milioni di copie vendute

Da quando la moda per i cosiddetti "souls-like" è esplosa, sono stati numerosi i tentavi dei concorrenti di From Software e non nel cercare di replicare quanto proposto con la serie Dark Souls o Bloodborne. Uno di questi è stato il Team Ninja, veterano dell'industria grazie a franchise come Ninja Gaiden e Dead or Alive.

Nel 2017 infatti, arriva Nioh, una proposta molto più tendente all'action dei lavori From, ma con ottime trovate ludiche in grado di far ritagliare al titolo uno spazio tra gli appassionati. Tutti gli spigoli presenti in questa prima iterazione vengono smussati con il suo sequel, Nioh 2, un titolo godibilissimo anche dal punto di vista narrativo e con un combat system ormai decisamente solido.

Questo ha portato il secondo capitolo e la riedizione per PlayStation 5 a raggiungere le 2,5 milioni di copie vendute in tutte il mondo, un traguardo importantissimo e che spingerà il Team Ninja a sviluppare l'eventuale Nioh 3. Ma nel frattempo, tutti gli occhi sono puntati su Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, in uscita proprio quest'anno.

