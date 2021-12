Nippon Ichi Software lancia un conto alla rovescia. Annuncio di un nuovo gioco in arrivo?

Lo sviluppatore giapponese Nippon Ichi Software ha aperto un sito Web che lascerebbe ad indicare l'arrivo di un nuovo gioco. Il sito web, che potete visionare cliccando qui, mostra semplicemente un orologio da tasca e la menzione che mancano tre giorni.

Nippon Ichi Software non ha fornito ulteriori informazioni al momento. L'azienda con sede nella prefettura di Gifu adora stuzzicare i fan con questi siti web, pertanto l'unica cosa è aspettare il reveal ufficiale.

Nonostante ciò alcuni utenti hanno scavato nei file html del sito web scoprendo alcune cose interessanti: il file di Google Tags contiene una serie di URL, nonché pagine per altri giochi Nippon Ichi come Mad Rat Dead e Maiden and Spell. La cosa più interessante è che il file elenca anche due URL contenenti "Yomawari 3" come frase, entrambi i quali reindirizzano a pagine di errore.

Per chi non lo sapesse, Yomawari è una serie survival horror. Una raccolta chiamata Yomawari: The Long Night Collection, è stata rilasciata per Nintendo Switch alla fine del 2018. Si tratta quindi del reveal di Yomawari 3? Per adesso sono tutte supposizioni. Non ci resta che aspettare i pochi giorni che ci separano dall'annuncio.

Fonte: Gematsu