No Man's Sky Expeditions Emergence è il nuovo aggiornamento a tema Halloween! Tutti i dettagli

Attraverso un comunicato stampa, Hello Games ha annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento per No Man's Sky chiamato Expeditions Emergence. Questo aggiornamento introduce molte interessanti novità tutte a tema Halloween.

In tutto l'universo, i pianeti sono stati devastati dall'attività dei Titan Worm. Questi colossali vermi della sabbia solcano le sabbie del deserto, oscurando il sole mentre si inarcano sopra di loro, e contaminando il terreno stesso con la loro polvere maledetta. I viaggiatori di questa spedizione si ritroveranno bloccati sul pianeta Wasan, un mondo arido devastato da tempeste di polvere e infestato da Titan Worm. Sta a voi individuare i siti di impatto del Titan Worm, e distruggere i nemici.

Mentre i viaggiatori ripuliscono i pianeti dalla polvere maledetta e danno la caccia ai titanici vermi della sabbia, dipaneranno i fili di una narrativa oscura. Completando il percorso della spedizione verrà svelata la storia di un culto oscuro e molto altro. Questi vermi non si possono solo sconfiggere, ma i giocatori saranno in grado di addomesticarli e cavalcarli.

No Man's Sky è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.