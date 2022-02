No Man's Sky sbarca su Nintendo Switch!

Con No Man's Sky si potrebbero riempire pagine e pagine di storie incredibili, dalle delusioni, alle cadute sino al riscatto. C'è di tutto nel percorso di Hello Games che ora aggiunge un nuovo tassello alla sua burrascosa avventura: in estate, No Man's Sky arriverà su Nintendo Switch.

Lo sviluppo di questa versione è stato portato segretamente avanti dal team di sviluppo, trovandosi di fronte a numerosi grattacapi tecnici. La natura procedurale del titolo infatti, mal si sposerebbe con la poca potenza messa a disposizione da Switch, eppure, parafrasando una famosa pubblicità, "sembrava impossibile, ma ce l'hanno fatta".

Più in là arriveranno ulteriori novità su questa versione, soprattutto per quanto concerne interfaccia utente, al sistema di controllo e alle novità di gameplay. Per ora basti sapere che arriverà, con tutto il carico di novità che ha portato a essere No Man's Sky una delle più belle storie di riscatto del mondo videoludico.