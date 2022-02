No Man's Sky Sentinel è il nuovo aggiornamento che introduce succose novità per i giocatori

Tramite un comunicato stampa, Hello Games ha annunciato l'arrivo del primo aggiornamento del 2022 di No Man's Sky. Chiamato Sentinel, l'aggiornamento porta una revisione dei sistemi di combattimento nel gioco e dei nemici che incontrerete, per creare qualcosa di molto più stimolante ed eccitante. E' possibile scaricare ora l'update su tutte le piattaforme.

No Man's Sky è un gioco di esplorazione, ma l'universo è sempre stato pieno di pericoli e insidie. Le sentinelle sorvegliano i pianeti che esplorate e sono da tempo un elemento del gioco che il team voleva rendere più interessante, profondo e divertente, consentendo anche ai giocatori di sconfiggerli e superarli in un modo più significativo.

Questo aggiornamento include una vasta gamma di miglioramenti al combattimento e molto altro. Avrete accesso a nuove armi e potenziamenti, come il cannone a neutroni ad alta energia, un dispositivo di occultamento mimetico attivo e una nuova granata stordente elettrizzante. Sarete in grado persino di installare un'IA nel vostro Minotaur Exomech e farvi proteggere in combattimento.

Ecco altre aggiunte al gioco: