No Man's Sky, a distanza di anni il team 'non ha ancora finito' di aggiornare il gioco

No Man's Sky è praticamente da esempio per quei titoli che sono riusciti a trasformare le cose dall'essere un totale disastro, all'essere una IP amata e che può contare su una community incredibile.

Essendo uno dei più grandi giochi open world in termini di dimensioni della mappa, così tante persone erano entusiaste di ciò che aveva da offrire e, come tale, si sono sentite deluse quando è stato lanciato originariamente nel 2016. Ora che Hello Games si è impegnata pubblicando un sacco di aggiornamenti gratuiti, lo stesso Sean Murray dello studio afferma che questa non è la fine.

In una recente intervista IGN, Murray ha affermato che, per quanto riguarda il continuare ad aggiungere nuovi contenuti a No Man's Sky, il team non ha finito "per nulla" con gli aggiornamenti, dicendo che ci sono ancora molte idee da parte del team, il che suggerisce fortemente che Hello Games continuerà ad aggiungere nuove funzionalità e migliorare il gioco nel prossimo futuro.

No Man's Sky ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento chiamato Sentinel che ha aggiunto tanti contenuti.

