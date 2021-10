Shadows of the Damned 2 potrebbe essere il prossimo grande progetto di Suda 51

In una recente intervista con Destructoid, lo sviluppatore di giochi Suda 51 ha discusso del suo studio Grasshopper Manufacture e della sua direzione attuale.

Mentre l'intervista si è concentrata sul franchise di No More Heroes, Suda 51 ha anche parlato della possibilità di un nuovo capitolo di Shadows of the Damned. Ora che Grasshopper possiede i diritti sulla IP, è una possibile strada per lo studio.

Alla domanda se ciò significasse che avremmo visto un nuovo gioco, Suda 51 ha affermato che c'è "sicuramente una possibilità" che un gioco possa arrivare in futuro. Suda in seguito ha elaborato che è "solo una possibilità in questo momento, ma potrebbe accadere".

Per il momento, però, Grasshopper sta concentrando i suoi sforzi in quello che chiamano il decennio di Grasshopper. Questa iniziativa prevede la costruzione di una nuova fondazione per lo studio con tre nuove IP attualmente pianificate per il lancio nei prossimi 10 anni.

Tenete presente che le osservazioni di Suda 51 non si riferiscono a piani concreti. Piuttosto, il team non ha scartato la possibilità di tornare all'universo di Shadows of the Damned, che si tratti di un sequel o di un reboot di qualche tipo.

Tuttavia, questo è un passo positivo per quello che in precedenza si pensava fosse un franchise permanentemente dormiente. Pubblicato da EA nel 2011 per PlayStation 3 e Xbox 360, lo sparatutto in terza persona è stato rimosso quest'anno da EA Play e Xbox Game Pass. Ciò ha portato i fan a credere che non ci fosse alcuna possibilità per un altro capitolo.

Fonte: Gamepur.