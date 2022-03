Nobody Saves the World sembra essere in arrivo su PS5

Considerando quanti nuovi giochi importanti sono stati lanciati e hanno riscosso un incredibile successo quest'anno, ce ne sono alcuni che sono stati in qualche modo "nascosti".

Nobody Saves the World, sviluppato dal team dietro Guacamelee, è uno di questi. Tuttavia sembra ci siano notizie interessanti a riguardo poiché dopo il suo arrivo su PC e Xbox ora il gioco potrebbe essere lanciato anche su PS5.

La pagina Twitter PlayStation Games Size, una pagina che tiene traccia regolarmente degli aggiornamenti e delle modifiche apportate al backend del PlayStation Store, ha recentemente avvistato il gioco di ruolo d'azione dungeon crawling di DrinkBox Studio sul PlayStation Store, con una dimensione del file di 812 MB, che è più o meno meno nella gamma delle dimensioni del gioco sulle piattaforme su cui è attualmente disponibile.

? Nobody Saves the World (PS5)



? Download Size : 812 MB (Without Update)



? #PS5

? @DrinkBoxStudios pic.twitter.com/etPrajuGAP — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 27, 2022

Ovviamente, nessun annuncio è stato ancora fatto, ma c'è una solida possibilità che l'accordo di esclusività a tempo di Nobody Saves the World con Xbox scada presto, il che significa che sarà presto in grado di essere lanciato anche su altre piattaforme.

Fonte: PushSquare