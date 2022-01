Nobody Saves the World, l'ispirato action RPG dei creatori di Guacamelee! è ora disponibile

Tramite un comunicato stampa, Drinkbox Studios, il team dietro Guacamelee! e Severed ha annunciato l'uscita di Nobody Saves the World, la nuova interpretazione del genere dei giochi di ruolo d'azione. È disponibile da oggi su Xbox Series X/S, Xbox One, Windows 10 e Steam ad un prezzo di 18,89 euro ed è anche disponibile come parte di Xbox Game Pass su piattaforme Xbox, Cloud e Windows 10.

Il gioco mette i giocatori nei panni di un "nessuno", che può trasformarsi in oltre 15 forme diverse, comprese le classi di giochi di ruolo classici come Ranger e Rogue, nonché alcune forme meno tipiche come un bodybuilder, una sirena o un cavallo. Alcune classi possono anche essere combinate, aggiungendo un ulteriore livello di complessità.

"Porta a termine le missioni per scoprire e scambiare oltre 15 Aspetti unici e variegati. Mescola le abilità in modi imprevisti per sbloccare e portare a termine missioni sempre più impegnative. Esplora un vasto oltremondo (per conto tuo o con un amico o un'amica online), superando segrete che cambiano in continuazione per fermare la Calamità e Salvare il Mondo!" si legge nella descrizione del gioco.

Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.