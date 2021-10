Nokia 6310 è tornato e c'è anche Snake!

Per chi è cresciuto negli anni '90, Nokia era sinonimo di telefono cellulare, quell'affare che ai giorni nostri ha l'aspetto di qualcosa di molto limitato: permetteva di telefonare, e poco più. Tra 3310, 3410, N-Gage, anche il 6310 si è ritagliato il suo spazio, un "mattone" indistruttibile e che proseguiva la tradizione finlandese di telefoni a prova di bomba.

Il 6310 è tornato, non in forma di smartphone, ma di cellulare vecchio stampo, con tasti fisici in fondo e piccolo schermo da 2,8 pollici a colori che sostituisce il vetusto 96x65 monocromo. Un bel salto avanti. Oltre a questo, ha a disposizione una fotocamera da 0,3 megapixel, memoria SD espandibile, Wi-Fi e Bluetooth.

Sembra un'operazione nostalgia, ma non può esserlo appieno senza un elemento fondamentale: Snake. Non stiamo ovviamente parlando di Metal Gear Solid ma del serpente più famoso al mondo, uno dei giochi più apprezzati su mobile. Se siete interessati all'acquisto, potrete avere il nuovo Nokia 6310 al prezzo di 59€.