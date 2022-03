NORCO, l'affascinante avventura sci-fi Southern Gothic è ora disponibile

NORCO è un nuovo titolo punta e clicca dalle tinte gotiche sviluppato da Geography of Robots e pubblicato da Raw Fury.

NORCO è un'avventura sci-fi dalle tinte gotiche che immerge il giocatore nei sobborghi e nelle verdeggianti paludi industriali dell'entroterra petrolchimico della Louisiana. Il fratello del protagonista, Blake, è scomparso all'indomani della morte di vostra madre. Nella speranza di trovarlo, i giocatori dovranno seguire un cyborg della sicurezza fuggitivo attraverso le raffinerie, i centri commerciali e i canali di scolo della periferia di New Orleans.

La pixel art pittorica e cinematografica di NORCO trascina il giocatore nel suo mondo fantascientifico quotidiano di paludi in via di estinzione, raffinerie di petrolio labirintiche e altri paesaggi ispirati alla città titolare di NORCO, in Louisiana e in altre parti di New Orleans.

Come abbiamo detto NORCO è disponibile su PC via Steam ad un prezzo di 12,74 euro (in sconto del 15%).

Fonte: Rock Paper Shotgun