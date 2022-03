Nvidia e AMD: cala il prezzo delle GPU e finalmente si avvicina a quello consigliato dai produttori

3DCenter ha pubblicato un report sui prezzi delle GPU, rivelando che nel corso dell'ultimo mese i prezzi sono scesi in media del 10-15%. Ciò significa ora che sia le GPU Nvidia che AMD sono solo il 25% al ​​di sopra del loro prezzo consigliato in Germania e Austria. Sebbene non sia ancora il prezzo ideale, è comunque una buona notizia.

Il grafico di 3DCenters fornisce due fattori relativi ai cali di prezzo. Innanzitutto, il calo c'è stato grazie alla maggiore disponibilità delle schede sul mercato, ma bisogna sottolineare anche il calo del prezzo medio di Ethereum.

Quando il valore della criptovaluta era più alto, c'è stata la "corsa alle GPU" per cercare di guadagnare denaro attraverso il mining, ma con il crollo del prezzo di Ethereum è diventato poco conveniente investire in GPU per il mining.

Inoltre, è da considerare anche che il ciclo di vita dell'attuale generazione di schede grafiche sta volgendo al termine e, quindi, alcuni potrebbero essere in attesa delle GPU di nuova generazione, il che contrae di più la domanda. Guardando al futuro, ci sono le GPU Intel ARC Alchemist dietro l'angolo, con la serie RTX 4000 di Nvidia probabilmente in arrivo nella seconda metà dell'anno. Questo potrebbe convincere gli utenti a resistere e aspettare le nuove schede.

Fonte: Wepc.com.