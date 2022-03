Nvidia 'completamente compromessa' da un attacco informatico

Secondo quanto riferito, Nvidia è stata "completamente compromessa" da un attacco informatico.

La notizia è stata riportata da The Telegraph. Un'intrusione di rete ha colpito i sistemi interni di Nvidia, inclusi e-mail e strumenti per sviluppatori, che hanno subito interruzioni da diversi giorni.

Finora non è chiaro se siano stati rubati dati interni o dati dei clienti, o se l'attacco sia stato esclusivamente per interrompere i sistemi.

"Stiamo indagando sull'incidente. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni da condividere", ha detto a The Telegraph un portavoce di Nvidia.

In precedenza, un portavoce di Nvidia ha dichiarato a Bloomberg: "le nostre attività commerciali continuano. Stiamo ancora lavorando per valutare la natura e la portata dell'evento e al momento non abbiamo ulteriori informazioni da condividere".

Bloomberg riferisce inoltre che l'attacco non è collegato alla guerra tra Russia e Ucraina, nonostante governi e aziende a livello globale siano in allerta per potenziali attacchi informatici.

L'esperto di sicurezza informatica Alan Woodward ha dichiarato a The Telegraph che Nvidia probabilmente ha chiuso i suoi sistemi per evitare ulteriori danni.

"La preoccupazione principale è che qualcuno possa aver inserito qualcosa in uno degli aggiornamenti software", ha affermato.

"Cercheranno di assicurarsi di vedere se c'è qualche indicazione che qualcosa è stato modificato nel loro software che hanno poi spedito ai clienti".

Fonte: Eurogamer.net.