Nvidia GeForce Now e una cabina telefonica danno vita alla sala giochi più piccola al mondo

La tecnologia non è ancora così avanzata per consentire di abbandonare completamente console e PC, ma diverse aziende si stanno spingendo a utilizzare il cloud per alleggerire il carico dell'hardware locale e rendere la qualità del gioco in esecuzione dipendente esclusivamente dalla velocità e dalla stabilità della rete connessione.

Nvidia migliora costantemente GeForce Now, soprattutto ora che quasi nessuna scheda video è disponibile. Per promuovere il servizio, Nvidia ha creato una cabina telefonica rossa inutilizzata e in cui è possibile utilizzare una connessione 5G, un tablet, un controller e GeForce Now.

La "sala giochi in miniatura" nel Regno Unito ospita persino un mini-frigo, ma sfortunatamente non c'è una sedia per accomodarsi. Non è stato rivelato se i giochi funzioneranno con una qualità accettabile, né per quanto tempo rimarranno sul posto, ma la cabina è programmata per viaggiare e quindi è probabile che arriverà in diversi altri paesi.

Con un catalogo che supera i 2.000 titoli, Nvidia GeForce Now promette tantissime ore di intrattenimento per tutti.

